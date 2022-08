Interessierten Bürgerinnen und Bürger bietet die Gemeinde jetzt eine Gießpatenschaft für Bäume an. In dieser Eigenschaft können sie für die Bewässerung eines oder mehrerer der neu gepflanzten Bäume sorgen. Rund 100 Liter Wasser pro Woche benötigen die bei der Aktion „1000 Bäume für Rülzheim“ neu gepflanzten Bäume. Bislang übernimmt der Bauhof die Bewässerung. Der Klimaschutz sei ein immer wichtigeres Thema für die Gesellschaft und natürlich auch für die Gemeinde, so Ortsbürgermeister Reiner Hör. Bäume spendeten Schatten und könnten helfen, die heißen Tage besser zu bewältigen. „Mit der Baumpatenschaft wollen wir Bürgerinnen und Bürger motivieren, sich an der Pflege der Bäume in Rülzheim zu beteiligen.“ Gleichzeitig würden die Gießpaten den Bauhof entlasten, der noch zahlreiche andere wichtige Aufgaben für die Bevölkerung erfülle.

Um eine Patenschaft zu übernehmen, genügt es, sich bei Baufhofleiter Bernhard Mohr zu melden, per E-Mail: b.mohr@ruelzheim.de oder Telefon 07272 70021091. Mit ihm kann man absprechen, um welchen Baum oder welche Bäume man sich kümmern möchte. Für die Übernahme der Patenschaft gibt es eine Urkunde, um das ehrenamtliche Engagement zu würdigen.