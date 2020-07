Die Sanierung der Friedhofshalle wird wohl deutlich günstiger als ursprünglich geplant: Veranschlagt waren 123.000 Euro für die Dacharbeiten, jetzt hat der Rat den Auftrag für 93.000 Euro an eine regionale Firma erteilt. Für Putz- und Stuckateurarbeiten fällt mit 30.000 Euro sogar nur die Hälfte der geschätzten Kosten an. Die Stahlarbeiten werden nach den Sommerferien nochmal ausgeschrieben: Hier lagen die Angebote ab 90.000 Euro mehr als doppelt so hoch wie die geschätzten Kosten von 40.000 Euro.