Wie und welchen Beitrag kann die Gemeinde zur Nutzung von Sonnenenergie leisten? Diese Frage soll die Verwaltung jetzt prüfen.

Die Gemeinde hat eine Vorbildfunktion und soll daher mit gutem Beispiel vorangehen, um den Verbrauch fossiler Energie und den CO 2 - Ausstoß zu reduzieren. Dieser Meinung ist die CDU. Aus Sicht der Partei benötigt es nachhaltige und ressourcenschonende Energieformen. Die Energiegewinnung durch Sonnenkraft sei dabei neben der Windkraft eine Möglichkeit. Da die Flächen der Landwirtschaft knapp seien, sollten andere Optionen bei der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen vorab ausgeschöpft sein, bevor Freiflächen herangezogen werden.

Die Verwaltung soll mitteilen, auf welchen öffentlichen Gebäuden es bereits PV-Anlagen gibt und auf welchen weiteren gemeindeeigenen Gebäuden eine PV-Anlage errichtet werden kann. Weiter fragt die CDU in ihrem Antrag, ob solche Anlagen auf neu geplanten Gebäuden wie Festwiesenhaus, Kita „Villa Zauberwald“, Grundschule und Turnhalle vorgesehen sind. Auf welchen versiegelten Flächen wie Parkplätzen wären PV-Anlagen denkbar? Die Ratsmitglieder begrüßten den CDU-Antrag, nahmen ihn einstimmig an und regten an, die Prüfung auch auf andere erneuerbare Energien auszuweiten.