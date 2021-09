Die Bauarbeiten in der Buchstraße gehen endlich dem Ende zu, und bald startet das nächste Straßenprojekt in Jockgrim: Die Frühlingsstraße soll von Grund auf saniert werden.

Die Sanierung war schon 2008 geplant, aber immer wieder verschoben worden. Da die Trinkwasserleitungen und die Stromversorgung in die Jahre gekommen sind und dringend ausgetauscht werden müssen, drängt besonders das Wasserwerk auf die Sanierung der Frühlingstraße. Ein Planungsbüro aus Speyer soll in der nächsten Ratssitzung die Ausbaupläne präsentieren. Außerdem soll die Verwaltung Angebote für das Erstellen eines Bodengutachtens einholen.

Der Ort erlebt derzeit eine starke Innenverdichtung, es werden immer mehr Mehrfamilienhäuser gebaut. Rund 120 familiengeeignete Wohneinheiten sollen bis 2023 entstehen. Dadurch steigt die Einwohnerzahl an. Mit der Folge, dass die Plätze in Kindertagesstätten bald nicht mehr ausreichen. Schon jetzt gebe es laut aktuellem Bedarfsplan zehn Plätze zu wenig. Ein Ausbau der drei bestehenden Kitas ist nicht mehr möglich und das Außengelände bietet keine Reserven mehr für Anbauten. Der Rat beauftragte die Verwaltung, in Frage kommende für eine vierte Kita zu prüfen und den zu erwartenden Bedarf an Betreuungsplätzen mit dem Kreisjugendamt abzustimmen.

Beim Dauerthema „Bepflanzung Lärmschutzwall entlang der Ortsrandstraße Teil zwei/K 10“ gibt es Fortschritte: Im Herbst soll ein Viertel der Wallfläche bepflanzt werden – um herauszufinden, welche Pflanzen sich dafür eignen. In den nächsten drei Jahren werden nach und nach die nächsten Abschnitte dauerhaft begrünt.