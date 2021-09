„Ich will endlich jemand Kompetentes an meiner Seite haben, wenn es um die vielen Baustellen im Bereich Verkehr in der Gemeinde geht“, erklärte Ortsbürgermeisterin Alexandra Hirsch in Bezug auf die Verkehrssituation in Rheinzabern. Ein Verkehrskonzept soll kommen.

Rund 25.000 Euro Honorar, plus fünf Prozent Nebenkosten, verlangt das Büro aus Niederhorbach, das das Konzept laut Ratsbeschluss erstellen soll. Ziele, die der Gemeinderat bereits 2019 aufgelistet hat, sollen darin berücksichtigt werden. Tempo 30 soll an allen geeigneten Stellen umgesetzt werden.

Damit der Ausbau der Feldstraße gestartet werden kann, vergab der Rat einstimmig den Auftrag für die Planung und Bauleitung an ein Karlsruher Ingenieurbüro. Dabei sollen Abwasserkanäle mit größerem Durchmesser als bisher verlegt erden, um die angeschlossenen Wohnhäuser besser vor Wassereintritt bei Starkregen zu schützen. Die Breite der Fahrbahn soll so geplant werden, dass landwirtschaftliche Geräte genug Platz haben.

Die Bushaltestelle in der Straße „Am Sportplatz“ wird komplett barrierefrei. Auf den Umbau der gegenüberliegenden Haltestelle wird verzichtet, weil sie kaum noch angefahren werde. Damit reduzieren sich die Baukosten auf 47.500 Euro, dank Zuschüsse muss die Gemeinde nur 13.500 Euro selbst tragen.

Auch um Zuschüsse der rheinland-pfälzischen Sportförderung für das neue Sportstättenkonzept will sich die Gemeinde bemühen. Teilfinanziert werden sollen damit die Sanierung des Kunstrasenplatzes und ein neuer Rasenplatz am Bauernwald – wenn alle Genehmigungshürden durchlaufen wurden und die Finanzierung stehe. Die vorsorgliche Anmeldung für eine Prioritätenliste des Landes hat der Rat bei einer Enthaltung beschlossen.