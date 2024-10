Die Gemeinde Bellheim wird das im Bau befindliche ehemalige Awo-Haus am nördlichen Ortseingang kaufen.

Das beschloss der Gemeinderat mit großer Mehrheit am Donnerstag in nicht öffentlicher Sitzung, wie Ortsbürgermeister Paul Gärtner ( FWG) auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte. Zu den Kosten machte er keine Angaben, zumal diese auch von der letztlich gewählten Variante abhängig seien. Dabei gehe es unter anderem um die Parkplatzfrage. Denn wegen des benachbarten Ärztehauses, das der Gemeinde gehört, sei die Parkplatzsituation bereits seit längerem angespannt. Mit der Eröffnung des von der Baubetreuung Frederking, Herxheim, errichteten Gebäudes rechnet Gärtner am Jahresende. Spätestens dann werde auch über den Kaufpreis informiert. Früheren Angaben zufolge investiert Frederking rund neun Millionen Euro in das Projekt.

Ins Erdgeschoss des Gebäudes soll eine Tagespflege für Senioren Einzug halten. Diese soll von der Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim betrieben werden, nachdem die ursprünglich als Betreiberin vorgesehene Arbeiterwohlfahrt (Awo) sich überraschend zurückgezogen hat. Nach früheren Angaben will die Sozialstation rund 300.000 Euro in die Tagespflege investieren, nicht zuletzt weil zwei, drei Fahrzeuge gekauft werden müssen. In den drei Stockwerken über der Tagespflege sollen 27 Seniorenwohnungen eingerichtet werden, davon 12 barrierefrei.

Im Vorfeld der Ratsentscheidung hatte sich die SPD kritisch zu dem geplanten Kauf geäußert und dabei auf die ihrer Ansicht nach hohen Kosten verwiesen, die den Gemeindehaushalt über Jahre hinweg stark belasten würden; die Rede war von über 500.000 Euro jährlich, um Kredite zu bedienen.