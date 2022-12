Die Platane auf dem Deutschordensplatz wird auch weiterhin von der Ortsgemeinde gepflegt, die Kosten dafür werden künftig zu 100 Prozent übernommen, obwohl das Grundstück der Katholischen Kirchenstiftung gehört, was bisher nicht der Fall war. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Die Pfarrgemeinde hatte um die weitere Übernahme der Unterhaltungskosten durch die Gemeinde gebeten. Die Platane steht auf dem im Eigentum der katholischen Kirchenstiftung stehenden Kirchplatz „ist demnach Eigentum dieser“, führte die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage aus. Sie sei ein Naturdenkmal im Sinne des Naturschutzgesetzes und stehe unter einem gesonderten Schutz, was sich in den entsprechenden Pflegeaufwendungen widerspiegele. Eigentlich sei der Eigentümer, also die Kirchenstiftung, „gemäß den Grundsätzen des Privatrechts“ für die Verkehrssicherheit seines öffentlich zugänglichen Eigentums verpflichtet. Demnach wäre sie auch für die Baumkontrolle und -pflege sowie darüber hinaus der Einhaltung der sich aus der Festsetzung als Naturdenkmal ergebenden Pflichten zuständig.

Die Platane wird im Zuge der jährlichen Baumkontrollen der Gemeinde zweimal auf ihre Verkehrssicherheit überprüft. Bei Handlungsbedarf erfolgen entsprechende Sicherungsmaßnahmen, deren Kosten die Gemeinde trägt. Die allgemeine Unterhaltspflege wurde bisher von der Pfarrei getragen und beauftragt. Bisher hatte sich die Gemeinde daran in unterschiedlicher Höhe und sporadisch, meist zur Hälfte, beteiligt. Größere Maßnahmen wurden auch schon in der Vergangenheit von der Gemeinde beauftragt und getragen.

Beschluss gilt nur laufende Legislaturperiode

Die Gemeinde sollte diese Pflicht dennoch nicht gänzlich von der katholischen Kirchenstiftung übernehmen, schlug die Verwaltung vor, da sie nicht Eigentümerin des Baumes und des Grundstücks sei. Die Platane habe aber für die Gemeinde „eine besondere Bedeutung“. Sie erscheine in ihrer Größe und Wuchsform „als ortsbildprägendes und überregional bekanntes Element“ und besitze „eine kulturell-öffentlich verwurzelte Bedeutung für die Gemeinde und deren Bürger“. Demnach erscheine die Beibehaltung der Kontrollen sowie eine Beteiligung der Gemeinde an den Pflegeaufwendungen der Kirchenstiftung angemessen.

Jetzt beschloss der Rat aber, die Unterhaltskosten nicht nur sporadisch, sondern ganz zu übernehmen. Der Beschluss gilt aber nur für die Amtszeit des aktuellen Gemeinderats bis 2024. Anschließend soll darüber neu beraten werden. Die Verwaltung empfiehlt zudem, die Kostenübernahme von 50 Prozent zeitlich unbefristet festzulegen.