Die Verbandsgemeinde Lingenfeld bietet ab Montag, 25. Januar, Hilfe bei der Vereinbarung für Impftermine an. Personen, die in der Verbandsgemeinde wohnen und die bereits eine förmliche Impf-Einladung vom Land erhalten haben, können sich bei der Verbandsgemeinde melden. Mitarbeiter helfen dann kontaktlos per Telefon bei der Beantragung eines Termins über die Internetseite des Landes.

Die Serviceleistung richtet sich an Senioren, die in der VG Lingenfeld wohnen, also in Freisbach, Lingenfeld, Lustadt, Schwegenheim, Weingarten und Westheim. Sie umfasst die Online-Terminanmeldung über die Homepage des Landes Rheinland-Pfalz im zuständigen Impfzentrum nach den jeweils gültigen Regelungen – eine Impfberatung erfolgt nicht.

Ergänzend bietet der Bürgerverein Fahrten mit dem Bürgerbus zum Impfzentrum nach Wörth an. Die Anmeldung zur Fahrt erfolgt ebenfalls über die Verbandsgemeindeverwaltung.

Info

Interessierte für beide Angebote wenden sich an Frau Stecker, Telefon: 06344 509233, E-Mail: dominique.stecker@vg-lingenfeld.de. Sie ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr erreichbar. rhp