Einem Schreiben des Landesbetriebs Mobilität Speyer (LBM) zufolge, sind die Ortsdurchfahrtsgrenzen an der L509 neu festzusetzen. Grund dafür ist, dass der Straßenzug neu stationiert wird; die Ortsdurchfahrtsgrenzen bleiben in den Örtlichkeiten unverändert. Genau das will man aber in Ottersheim nicht.

So hatte die CDU-Fraktion ein Antrag eingereicht, wonach das Ortsschild an der L 509 Richtung Knittelsheim an einen neuen Standort (Höhe Ende der Halle des Anwesens Gadinger) versetzt werden und möglicherweise ab dort bereits die Tempo-30-Zone gelten soll. Hintergrund sind wiederholt schwere Unfälle, die sich immer wieder an der Einmündung zur Riethstraße ereignen. Zuletzt vor wenigen Wochen, als ein Traktor bei einem Zusammenstoß umkippte. Ganz zu schweigen von den zahlreichen Beinahe-Unfällen.

Einig war man sich im Rat, den Antrag zu erweitern und sämtliche Maßnahmen zur Unfallvermeidung ergreifen zu wollen. „In diesem Bereich besteht zwar Überholverbot, allerdings sind Traktoren davon ausgenommen. Diese Einschränkung zu entfernen, würde schon etwa helfen“, sagt Ortsbürgermeister Gerald Job. Weitere Maßnahmen, auch zur Verbesserung der Sicht, sollen geprüft und mit dem LBM entsprechend Gespräche geführt werden.

„Sinnvoll wäre auch, die Stundenkilometer-Beschränkung auf der dann kurzen Strecke zwischen Ottersheim und Knittelsheim auf 70 km/h festzulegen“, schlägt die CDU vor. Das Einvernehmen zur Festsetzung der Ortsdurchfahrtsgrenzen wurde deswegen verweigert. „Sollte das rechtlich nicht zulässig sein, kann die Kreisverwaltung das Einvernehmen ersetzen“, sagt Job. Aber man wolle ein Zeichen setzen. „Laut Polizei ist der Bereich kein Unfallschwerpunkt, aber wenn was passiert, ist es immer ganz schlimm“, so Job.