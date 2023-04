Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ortsgemeinde Lingenfeld wird künftig wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erheben. Der Ortsgemeinderat folgte damit einstimmig einer Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses.

„Das ist eine sehr gute, vor allem soziale Sache, weil die Last auf viele verteilt wird“, hatte Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) in der annullierten Ratssitzung am 9. Februar gesagt.