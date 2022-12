Die Gewerbesteuer-Einnahmen in Zeiskam sprudeln: Laut Finanzabteilung kann die Gemeinde nach derzeitigem Stand im laufenden Jahr mit 366.000 Euro an Mehreinnahmen rechnen: 230.000 Euro waren prognostiziert, 596.000 Euro könnten es werden. Bei der Einkommensteuer könnten zudem 83.000 Euro mehr und bei den Schlüsselzuweisungen 21.000 Euro mehr in die Gemeindekasse fließen. Im Gegenzug steigen auf der Ausgabenseite dadurch aber die Ansätze für die zu entrichtende Kreisumlage (58.000 Euro mehr), die Verbandsgemeindeumlage (41.000 Euro mehr) und die Gewerbesteuerumlage (32.000 Euro mehr). Unter dem Strich könnte sich der Etat aber um fast 347.000 Euro verbessern.