Schnee und Eis können auf Straßen und Gehwegen für mobilisierte Verkehrsteilnehmer und Fußgänger gefährlich werden. Grundstücksbesitzer müssen einer Räumpflicht nachkommen, die in einer Satzung geregelt wird. Jetzt gilt eine neue Satzung.

Die alte Satzung der Ortsgemeinde Kuhardt stammt aus dem Jahr 2002. Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz hat inzwischen eine neue Mustersatzung veröffentlicht, die nun der Ortsgemeinderat einstimmig angenommen hat. Allerdings gab es nach Angaben von Ortsbürgermeister Christian Schwab (CDU) zuvor noch Klärungsbedarf: Darf die Gemeinde beim Bestreuen des Straßennetzes auf Streusalz zurückgreifen? Die Satzung verbietet dies nämlich den Bürgern, oder erlaubt es diesen zumindest nur in Ausnahmefällen.

Die zur Straßen- und Gehwegreinigung verpflichteten Kuhardter dürfen nur in Ausnahmefällen wie Eisregen oder an besonders gefährlichen Stellen auf Streusalz zurückgreifen. Bei normalem Schneefall müssen sie Schnee räumen und abstumpfende Stoffe wie Sägemehl, Asche oder Sand verwenden. Diese sind nämlich nicht so schädlich für die Umwelt wie Salz.

Da in der Regel in unserer Region in den vergangenen Jahren immer weniger Schnee fiel (Klimawandel) und dieser meist nur für ein bis zwei Tage liegen blieb, „kann die Verwendung von abstumpfenden Stoffen als Streumittel durchaus nicht opportun sein“, damit die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht in den Straßen gerecht wird, heißt es aus Sicht der Gemeindespitze und Verwaltung. Split und ähnliches haben zwar einen guten aufrauenden Effekt, doch das Entfernen stelle nach Abtauen der Schnee- und Eisdecke „einen unverhältnismäßig hohen Aufwand aus ablauftechnischer und wirtschaftlicher Sicht“ dar. Zwar habe die Kommune keinen Freibrief, nur Streusalz zu verwenden, doch liege es in ihrem Ermessen, welches Streugut verwendet wird. Wortmeldungen seitens der Ratsmitglieder gab es keine.