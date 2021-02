Eine Kommune ist mehr als die Summe ihrer Verwaltungsmitarbeiter.

Die Corona-Krise bringt vielleicht auch die eine oder andere Verwaltung in Sachen Digitalisierung auf Trab. Wobei das gar nicht so dringend notwendig zu sein scheint. Einmal, weil viele Verwaltungen eh schon auf dem Weg sind, zum anderen weil die Corona-Krise auch die Grenzen der Digitalisierung aufzeigt. Das gilt vor allem für das Thema Homeoffice. Dafür gibt es viele praktische Gründe und einen grundsätzlichen: Die Gemeinde ist mehr als die Summe ihrer Verwaltungsmitarbeiter. Gemeinde bedeutet auch die Gemeinschaft ihrer Bürger. Und die braucht Orte, an denen sie erfahrbar und sichtbar ist: in der Festhalle oder im Bürgerhaus, auf dem Markt und eben im Rathaus. Dessen Besuch soll ja bekanntlich schlau machen - aber nicht mehr, wenn keiner drin sitzt.