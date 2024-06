Balkonkraftwerke sind derzeit der große Renner. In allen Baumärkten, im Fachhandel und bei den einschlägigen Handwerksbetrieben werden sie angeboten. Damit die Nachfrage nicht erlahmt und die Mieter und Hausbesitzer problemlos ihren Beitrag zur Energiewende leisten können, will die Ortsgemeinde Bellheim rückwirkend zum 1. Januar 2024 jedem Antragsteller einen Zuschuss in Höhe von 100 Euro zahlen. Jedes Vorhaben kann nur einmal bezuschusst werden, heißt es in den Richtlinien, die bei der letzten Sitzung des Ortsgemeinderates einstimmig beschlossen wurden. Nähere Informationen gibt es bei der Verbandsgemeindeverwaltung.