In den nächsten sieben Wochen sollen alle 124 Mitarbeiter der Ortsgemeinde Bellheim täglich einen Corona-Selbsttest machen dürfen – auf Kosten der Gemeinde. Das beschloss der Gemeinderat am Donnerstag. Beigeordneter Rüdiger John (ÖDP) bezifferte die Kosten auf aktuell 3,70 Euro brutto pro Test, der über eine Apotheke bezogen werde. Da die Anzahl der Tests bundesweit zunehmen werde, könne er sich auf Dauer eine Kostenreduktion vorstellen, und gegebenenfalls eine Verlängerung der Aktion. Getestet werde fünf Mal pro Woche, wobei ein Test pro Person und Woche das Land bezahle, welches das angeboten habe. Daraus sei die Idee entstanden, dies auszudehnen und zu ermöglichen, dass die Gemeinde eine Vorreiterrolle spielt, sagte John. Im Umgang mit der andauernden Corona-Pandemie seien kreative Lösungen gefragt, die zunehmend den Weg zu mehr Normalität ebnen, sagte John nach der Ratssitzung der RHEINPFALZ. Infektionsketten müssten aufgebrochen werden. Andere Verwaltungen, Einrichtungen aber auch Firmen könnten dem Beispiel Bellheims folgen, fügte er im Hinblick auf eine mögliche Neiddebatte an. Die Tests würden am Montagnachmittag geliefert, so dass am Dienstag begonnen werden könne. Damit alles korrekt abläuft, würden Erklärvideos zur Verfügung gestellt. Die Kontrolle der Tests obliege den jeweiligen Chefs. Zu den Bediensteten, um deren Sicherheit und Zufriedenheit es gehe, zählen laut John unter anderem nicht pädagogisches Personal an der Grundschule, zum Beispiel Reinigungskräfte und der Hausmeister, die Bauhofkräfte und Erzieherinnen.