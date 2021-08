Samstag, kurz nach 8 Uhr. 3 Grad zeigt das Thermometer an. Trotzdem tut sich was auf dem Dorfgemeinschaftsplatz bei der Schulturnhalle. Infostände werden aufgebaut, Stehtische bestückt. Mitglieder des Dorfladen-Vereins und des Gemeinderats packen mit an. Und natürlich Vertriebsmitarbeiter der Firma Deutsche Glasfaser. Sie wollen Kunden gewinnen für einen Glasfaser-Anschluss, der schnelles Internet ermöglicht. Viel schneller jedenfalls als bisher.

Die Deutsche Glasfaser war in den vergangenen Wochen in Freckenfeld ebenso unterwegs wie in Minfeld, Steinweiler, Erlenbach und Vollmersweiler. Ihr „Netz der Zukunft“ will die Firma verlegen, wenn eine Mindestzahl von Kunden interessiert ist. Die Untergrenze liegt bei 40 Prozent der Haushalte. In Steinweiler (51 Prozent) und Erlenbach (50 Prozent ) und Winden (47 Prozent ) hat man (Stand letzten Freitag) diese Hürde schon genommen. Freckenfeld, Minfeld und Vollmersweiler liegen noch darunter. Zwar hängt schon an vielen Häusern der blau-weiße Flyer mit dem Hinweis „Ich bin dabei“, aber es sind halt noch nicht genug. Bis zum 9. November ist noch Zeit.

16 Geschäftsleute wollen Anschluss

Die Gemeinde Freckenfeld unterstützt die Firma, weil man mit der Verlegung des Glasfasernetzes einen wichtigen Schritt zu einer Verbesserung der Infrastruktur unternehmen will, betont Bürgermeister Martin Thürwächter. Er spricht von einem Meilenstein in der Dorfentwicklung. Keine andere Firma habe sich angeboten, vor Jahren habe es zwar schon einmal Gespräche gegeben, die aber im Sande verlaufen seien, erinnert er an das Engagement des früh verstorbenen Beigeordneten Otto Kuhn. Jetzt gelte es, das Projekt durchzuziehen, verteidigt er sich auch gegen Vorhaltungen, die Gemeinde betreibe „Lobbyismus“. „Wir sind uns zwar nicht immer einig, aber in diesem Punkt hält der Ortsgemeinderat ganz fest zusammen“, bestätigt Stefan Foos, Sprecher der SPD-Fraktion im Rat. Vollen Einsatz für das schnelle Glasfasernetz zeigt auch der Vorstand des Vereins „Dorfladen“, ist von Rainer Knittel zu hören. Der Verein hat eine Liste zusammengestellt von 16 Gewerbetreibenden, die ans Glaserfasernetz angeschlossen werden wollen.

91-Jähriger geht voran

Projektmanager Rainer Menz verweist darauf, dass während der Bauphase der Hausanschluss kostenlos verlegt wird und dass jeder die Möglichkeit habe, nach einer Mindestvertragsdauer von zwei Jahren wieder auszusteigen. Dies habe in Freckenfeld viele überzeugt. Darunter ist auch ein 91-Jähriger, der mit gutem Beispiel vorangehen möchte und einen Vertrag abgeschlossen hat. Er selbst brauche diesen schnellen Internetanschluss vermutlich nicht mehr, doch wolle er in erster Linie Freckenfeld zu mehr Attraktivität verhelfen. Für viele spielt wohl auch der Gedanke eine Rolle, ihrer Immobilie einen höheren Wert zu verschaffen, wie es in einem Eintrag bei Facebook heißt.

Ähnlich sieht es wohl auch Hermann Reichert. Der bald 80-jährige hat sich nach gründlicher Information am Samstag entschlossen. Der leidenschaftliche „Fahrradfan“, der sich viel lieber in der frischen Luft als vor dem Computer aufhält, denkt, dass der Anschluss für sein Haus auf Dauer Sinn mache, auch wenn er selbst keinen direkten Nutzen haben davon haben sollte.

Mit der Info-Aktion in Freckenfeld zeigte Menz sich sehr zufrieden, es habe Vertragsabschlüsse und Terminvereinbarungen gegeben. Auch mit Interessenten aus Minfeld. Die Aussichten für Freckenfeld seien gut. Mit dem Ausbau beginnen werde die Deutsche Glasfaser in der Gemeinde mit den meisten Anschlüssen, so Menz. Und die Laufzeit der Verträge beginnt erst mit dem Anschluss und der Bereitstellung der schnellen Internetverbindung.