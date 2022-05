In der Gemeinde werden mindestens sechs neue Hundetoiletten vom Typ „Dogstation M5“ aufgestellt. Den Antrag dazu reichte die FWG ein. Helmut Gurlin (FWG) begründete den Antrag in der Ratssitzung Ende April damit, dass die vor rund zehn Jahren aufgestellten drei Hundetoiletten angenommen werden, aber bei weitem nicht ausreichen würden. Dies zeigen die vielen Hundekothaufen, die überall in der Gemeinde liegen und trotz bestehender Reinigungspflicht nicht von den Hundebesitzern nicht entfernt werden. Auch liegen immer wieder gefüllte schwarze Plastiktüten mit Hundekot in Grünanlagen oder am Wegesrand. Die FWG schlug in ihrem Antrag sechs zusätzliche Standorte vor, aus dem Ratsgremium heraus kamen während der Diskussion zu dem Antrag weitere Standortvorschläge. Alle Ratsmitglieder fanden den Antrag gut, so dass der Rat einstimmig zustimmte. Die konkreten Standorte sollen jedoch mit den Bauhof-Mitarbeitern abgestimmt werden.