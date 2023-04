Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wann Du fufzich Johr in Kannel bischt, dann bischt Du ach eigemeindet.“ Diesen Satz sagte Kandels Bürgermeister Oskar Böhm anfangs der 70er-Jahre zu einem ihm nicht bekannten jungen Mann, den er bei einer Sitzung des Schulelternbeirats, zu der er eingeladen war, traf. Inzwischen ist Horst Pokropp – das ist der Mann, den Böhm damals angesprochen hat – 83 Jahre alt und lebt seit 70 Jahren in Kandel.

Bis Horst Pokropp jedoch in Kandel heimisch wurde, hatte er einen langen Weg zurückzulegen – wurde er doch 1937 in Ostpreußen in der heute Olecko genannten Kreisstadt