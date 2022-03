Der Freundschaftskreis Bellheim – Kozmin Wlkp/Polen sammelt Geldspenden für die Ukraine. Unser Partnerverein in Kozmin wird Hilfsgüter in Polen einkaufen und weiter transportieren an die Grenze, beziehungsweise für die Flüchtlinge die bereits in der Stadt sind verwenden, so der Verein in einer Mitteilung. Es wird billiger eingekauft in Polen und wir sparen die Transportkosten, deshalb können die Spenden voll für die Flüchtlinge verbraucht werden. Die Vorstandschaft bittet deshalb um Geldspenden auf das Konto Freundschaftskreis Bellheim- Kozmin Wlkp/Polen e.V., IBAN DE46 5485 0010 0021 0518 26. Auf Wunsch werden Spendenbescheinigungen ausgestellt.