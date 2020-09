Zwei Finder erschienen am Sonntagmorgen bei der Polizei in Germersheim, weil sie im Bereich Hans-Mayer-Straße einen Geldbeutel samt 655 Euro Bargeld und mehreren Ausweisdokumenten aufgefunden hatten. Der Besitzer wurde schnell ermittelt. Er erschien wenig später auf der Dienststelle und nahm seinen Geldbeutel dankend in Empfang.