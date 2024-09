Räuber sprengen drei Geldautomaten

Drei Explosionen haben die Bewohner im Hagenbacher Stadtkern am frühen Freitagmorgen aus dem Schlaf gerissen. Die Geldautomaten der VR-Bank wurden gesprengt. Alles lief ab wie in einem Actionthriller. Die Täter konnten flüchten, obwohl sie genau beobachtet wurden.

Dunkler Brandrauch ist weithin sichtbar

Mit Wasserwerfern Großbrand auf dem Gelände eines Germersheimer Rohstoffbetriebes bekämpft.

AfD wünscht Aufnahmestopp

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Bernd Schattner aus hat sich in die Debatte um den Ankauf des Boardinghauses in der Industriestraße in Landau eingeschaltet. Er unterstellt Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) persönliche Interessen.

Drei Sterne für Unikantine

Die Tierrechtsorganisation Peta hat die vegan-freundlichsten Mensen Deutschlands ausgezeichnet. Lob gibt es dabei auch für Landau.

Neue Eigentümer gesucht

Der Pfälzer Hof in Ingenheim hat viel Geschichte. Dort beginnt nun ein weiteres Kapitel. Denn: Die jetzigen Inhaber haben dichtgemacht. Wie geht es nun weiter?

„Ohne Leidenschaft geht es nicht“

Niko Leonhard war bei einem wichtigen Wettbewerb in der Pfalz erfolgreich. Der Winzermeister steckt viel Mühe in den Ausbau seiner Weine. Die Auszeichnung zeigt ihm, dass es sich lohnt.