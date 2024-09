Nur wenige Stunden nach der Sprengung von drei Geldautomaten in Hagenbach wurden die mutmaßlichen Täter in Straßburg festgenommen. Das ist über die Bande bekannt.

Es ist ein neuer Trend, der sich insbesondere entlang der Landesgrenzen ausbreitet. Ein lauter Knall, meist mitten in der Nacht, und schon wieder ist ein Bankautomat gesprengt. Die Täter bleiben unerkannt, setzen sich in ihr Fluchtauto und entkommen über die Grenze ins Nachbarland. Die französische Polizei hat nach der Geldautomatensprengung der VR-Bank in Hagenbach vor etwas über einer Woche 13 Personen festgenommen. Wie aus der französischen Tageszeitung DNA zu lesen ist, wurde gegen acht von ihnen Anklage erhoben.

Herkömmliche Bankräuber, die vermummt mit Waffe in der Hand Banken überfallen, gibt es so gut wie keine mehr. Es gibt weniger Bankfilialen, die weniger Bargeld vorhalten, das Risiko ist zu groß. Die heutigen Täter sind dreister geworden. Nachdem sie vor Jahren noch ganze Geldautomaten mit einem Bagger aus der Verankerung gerissen haben, bedienen sie sich nun nach einer Sprengung des Bankautomaten.

Geldautomaten im Grenzgebiet im Visier

Vor allem an der deutsch-französischen Grenze, aber auch an anderen Landesgrenzen finden die modernen Bankräuber ihre Geldquellen. Meist sind es organisierte Banden aus dem Ausland, die nach nur wenigen Minuten mit ihrer Beute über die Grenze flüchten. Die französischen, deutschen und Schweizer Polizeibehörden arbeiten Hand in Hand, um die Täter dingfest zu machen.

