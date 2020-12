Am Montag gelangten unbekannte Täter gegen 4.35 Uhr in den Vorraum der Sparkassenfiliale in der Neuburger Hauptstraße. Hier hebelten sie den Geldautomat auf. Die Polizei nimmt an, dass die Täter bei der Tat gestört wurden, da sie kurze Zeit später ohne Beute die Filiale verließen.