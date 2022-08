Gegen eine 21-jährige Polin wurde am Mittwoch ein Haftbefehl erlassen. Den Ermittlungen der Polizei zufolge erhielt eine 81-jährige Frau einen „Schockanruf“. Der Anrufer gaukelte der Dame vor, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe und nur gegen die Zahlung einer Kaution eine Haftstrafe abzuwenden sei. Die Geschädigte übergab das Telefongespräch im weiteren Verlauf an ihren Sohn, der die Betrugsmasche erkannte, sich gegenüber den Tätern jedoch zum Schein darauf einließ, Geld bei der Bank zu holen, tatsächlich aber die Polizei verständigte. Durch die Mithilfe der 81-Jährigen sowie ihres Sohnes konnte die 21-Jährige am Dienstagnachmittag am vereinbarten Übergabeort in der Karlsruher Innenstadt festgenommen werden, als sie ihre Beute abholen wollte. Weitere Ermittlungen hierzu dauern noch an.