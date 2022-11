Noch nie sei ein Haushalt so von Unsicherheiten geprägt gewesen, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) bei der Vorstellung des Kreishaushalts 2023. Gleichzeitig sehe man nach Jahren der Hoffnung endlich Verbesserungen. Der Hintergrund: Das neue Landesfinanzausgleichgesetz soll dem Kreis vorläufigen Berechnungen zufolge 21 Millionen Euro bringen. Damit soll der Fehlbetrag 2023 noch bei 2,7 Millionen Euro liegen und damit deutlich niedriger, als zunächst befürchtet.

Es gibt neue Belastungen: Zusätzliche Heiz- und Stromkosten belasten den Haushalt mit 2,6 Millionen Euro mehr. Auch die Kosten für den Öffentlichen Personennahverkehr und die Schülerbeförderung sind um 5,7 Millionen Euro gestiegen. Das liegt zum einen an den gestiegenen Energiekosten, zum anderen an höheren Tariflöhnen. Eine Unwägbarkeit ist zum Beispiel das noch offene Ergebnis der Verhandlungen mit den Kita-Trägern über künftige Kostenübernahmen. Auch die Einführung des sogenannten Bürgergeldes würde sich im Haushalt niederschlagen, da dann zur Bearbeitung zusätzliches Personal eingestellt werden müsste. Nicht zuletzt gebe es jede Woche unterschiedliche „Wasserstandsmeldungen“ aus Mainz, mit wieviel Geld der Kreis tatsächlich rechnen könne, sagte Kämmerer Martin Schnerch.

Investiert werden soll auch 2023 wieder kräftig. Neben der Weiterführung des Schulbauprogramms geht es dabei auch um den Brand- und Katastrophenschutz: Für den Aufbau eines zentralen Sirenenwarnnetzes sind zirka 2 Millionen Euro eingeplant, für die Einrichtung eines Lagezentrums bei der Realschule Bellheim rund eine Million Euro. Der Haushaltsentwurf wird im Kreisausschuss am 5. Dezember und in der Sitzung des Kreistags am 12. Dezember erst diskutiert und dann verabschiedet.