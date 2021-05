Unbekannte schlugen am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 18.35 und 20.05 Uhr die Seitenscheibe eines Autos am Parkplatz beim Waldparkring in Bad Schönborn ein und entwendeten eine Geldbörse, so die Polizei. Der Audi war für die Zeit eines Spaziergangs abgestellt worden, als Langfinger offenbar einen Geldbeutel im Innenraum ausmachten. Nachdem die Scheibe der Fahrertüre zerbrochen war, entwendeten sie den Geldbeutel mit mehreren hundert Euro sowie Ausweisdokumenten und Kreditkarten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.