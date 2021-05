Aus einem offenbar unverschlossen geparkten Pkw entwendete in der Nacht zum Pfingstmontag zwischen 20.15 und 4.15 Uhr ein unbekannter Dieb im Rußheimer Finkenweg eine Geldbörse aus dem Handschuhfach. Zum Leidwesen des Eigentümers gelangte der Unbekannte wohl auch an die Geheimzahl der ebenfalls entwendeten Bankkarte und hob bei mehreren Abbuchungen einen größeren Bargeldbetrag von einem Geldautomaten ab. Wie ferner bekannt wurde, gab es im Zeitraum zwischen Samstag- und Montagnachmittag zwei weitere Diebstähle aus Autos im Amselweg wie auch in der Gartenstraße von Rußheim, teilt die Polizei mit. In diesen Fällen kamen allerdings nur ein Fahrzeugschein, geringe Münzbeträge und Wertsachen abhanden.

Das Polizeirevier Philippsburg bittet die Bevölkerung vor diesem Hintergrund um erhöhte Wachsamkeit. Im Freien geparkte Fahrzeuge sollten sorgfältig verschlossen und Wertsachen, Girokarten oder Papiere niemals darin verwahrt werden.