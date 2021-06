Der Zeiskamer Doppelhaushalt 2021/22 ist unausgeglichen. Weil die Kommunalaufsicht Kommunen mit defizitären Etats besonders auf die Finger schaut, sie dazu aufruft, Einnahmen zu erhöhen und Ausgaben zu senken, können Zuschüsse, freiwillige Leistungen, nicht so einfach oder gar nicht gewährt werden. Das wirkt sich auf Beschlüsse in den Ortsgremien aus. Eigentlich wollte Zeiskam Zuschussrichtlinien für Vereine erstellen. Die gibt es nun vorerst nicht. Denn: Der Haushalt gibt derzeit keine Zuschüsse her. Der Ortsgemeinderat entscheidet somit laut Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) weiter „von Fall zu Fall nach den finanziellen Möglichkeiten“ der Kommune. Zu spüren bekommt das aktuell der Cäcilienverein: Er hatte die Gemeinde gebeten, die Kosten für zehn Vereinsuniformen (5050 Euro) zu übernehmen. Der Haupt- und Finanzausschuss vertagte den Antrag einstimmig. Entwickeln sich die Finanzen positiv, könnte es aber sein, dass der Verein am Jahresende – „wenn absehbar ist, wie sich finanzielle Situation darstellt“ – oder im nächsten Jahr einen Zuschuss erhält. Weil die Gemeinde „chronisch unterfinanziert ist“, fordert die BfZ-Fraktion „einen Brandbrief an die Landesregierung“.