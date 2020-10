Der Dorfladen Freckenfeld erhält eine Förderung vom Bund in Höhe von 4540 Euro aus dem Sonderprogramm „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern.“ Dies ließ die zuständigen Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner (CDU) mitteilen. Das Programm soll ehrenamtliche Initiativen unterstützen, die in ländlichen Räumen in der nachbarschaftlichen Lebensmittelversorgung engagiert sind und die in Folge der Corona-Pandemie vor besonderen Herausforderungen stehen.