Eine 56-jährige Frau hatte ihre Handtasche während ihres Einkaufs in einem Germersheimer Supermarkt an ihrem Einkaufswagen hängen. Unbemerkt entwendete ein dreister Dieb aus der verschlossenen Handtasche das Portemonnaie der Frau mit ihrem Bargeld. Den Diebstahl habe die Frau erst an der Kasse bemerkt, als sie bezahlen wollte, heißt es im Polizeibericht.