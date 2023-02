Erneut ist es Betrügern gelungen, von einem Senior einen hohen fünfstelligen Geldbetrag zu ergaunern. Das Opfer kommt zwar nicht aus dem Landkreis, doch fand die Geldübergabe in Germersheim statt. Hier sind Zeugen gefragt, die vielleicht etwas gesehen haben. Nach Angaben der Polizei Heilbronn täuschten Unbekannte dem 74-Jährigen am Donnerstag, 16. Februar, eine Notlage seiner Tochter vor. Durch eine geschickte Gesprächsführung brachten sie den Mann so dazu, ihnen Geld und Wertgegenstände zu übergeben.

Gegen 12 Uhr klingelte das Telefon des 74-Jährigen an seiner Anschrift in Eppingen. Es meldete sich ein Mann, die sich als Polizist ausgab und behauptete, dass die Tochter des Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Bei diesem Unfall sei eine Person getötet worden und eine Gefängnisstrafe könne nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden. Der 74-Jährige fuhr daraufhin auf Anweisung des Anrufers zu einer Bank und hob einen größeren Geldbetrag ab. Anschließend übergab er gegen 14 Uhr das Bargeld an eine unbekannte Frau auf einem Parkplatz des Fachmarktzentrums in der August-Keiler-Straße im über 50 Kilometer entfernten Germersheim. Die Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, osteuropäisches Aussehen, trug eine Zipfelmütze, eine schwarze Jacke und einen Schal.

In der Folge brachte der Anrufer den 74-Jährigen dazu, zu einer weiteren Bankfiliale zu fahren, erneut einen hohen Geldbetrag abzuheben und gegen 19.30 Uhr in der Nähe des Friedhofes in Schifferstadt an einen Mann zu übergeben. Dieser war circa 1,75 Meter groß, hatte ebenfalls eine osteuropäische Erscheinung, trug einen Bart, eine Mütze und eine dunkle Jacke. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Übergaben auf dem Supermarktparkplatz in Germersheim oder in der Nähe des Friedhofs in Schifferstadt beobachteten, werden gebeten, sich unter 07131 104 4444 oder bei der Polizei in Germersheim unter 07274 9580 zu melden.