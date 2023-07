„Gelbe Säcke, aber mit deutlich besserer Qualität als bisher. Außerdem Ausweitung der Gelben Tonne.“ Diese Empfehlung werden die Mitglieder des Kreistags am kommenden Montag auf dem Tisch liegen haben. Das allerletzte Wort darüber, wie künftig Verpackungsmüll entsorgt wird, haben aber andere.

„Mit dieser Empfehlung des Abfallwirtschaftsausschusses haben wir eine klare Verhandlungsrichtung“, sagt Landrat Fritz Brechtel (CDU) nach der Ausschusssitzung vergangene Woche. Der Kreis hatte im Mai die gelben Wertstoffsäcke aufgrund der schlechten Qualität und der Lieferprobleme auf den Prüfstand gestellt. Eine Diskussionsgrundlage lieferte eine Online-Befragung, an der sich rund 7000 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Germersheim beteiligten. Knapp 51,5 Prozent der Teilnehmer sprachen sich für die gelbe Tonne aus, circa 48,5 Prozent für den Gelben Sack. Von jenen, die für den gelben Sack votierten, wünschen sich laut Kreisverwaltung rund 31 Prozent Säcke in besserer Qualität. „Das bedeutet, dass vier von fünf der Befragten eine Veränderung wünschen, nämlich festere Säcke oder die gelbe Tonne“, so Brechtel.

Gelbe Tonne für Mehrfamilienhäuser

Nach Abwägung aller Argumente muss nun der Kreistag über die Entsorgung von Verpackungsmüll in seiner Sitzung am nächsten Montag entscheiden. „Wir brauchen eine Lösung, die den Wunsch der Bürgerinnen und Bürgern berücksichtigt. Die letzte Entscheidung liegt allerdings beim Dualen System selbst“, sagt Brechtel. Es ist zuständig für die Sammlung und Verwertung des Verpackungsmülls. Betreiber sind die Hersteller der Verpackungsmaterialien, die wiederum Entsorgungsfirmen beauftragen. Will der Landkreis das Sammelsystem umstellen, muss er das mit dem DSD abstimmen und umgekehrt. „Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse zum Stimmungsbild der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, sieht die Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt keine Veranlassung für eine Umstellung des Sammelsystems von einer Sammlung mit gelben Sack auf eine Sammlung mit gelber Tonne“, heißt es in der Vorlage zur Sitzung.

Nach den Erfahrungen bisheriger Gespräche mit Vertretern des Dualen Systems sehen die Fachleute der Kreisverwaltung die besten Chancen in der Forderung nach gelben Säcken in ausreichenden Mengen und einer guten Qualität. Außerdem sollen mehr Mehrfamilienhäuser gelbe Tonnen wählen können. Eine grundsätzliche Umstellung von gelbem Sack auf eine gelbe Tonne wäre im Kreis Germersheim erst zum 1. Januar 2025 möglich. Teurer wäre diese für die Bürger nicht: „Die Kosten der Sammlung und Verwertung tragen die Hersteller der Verpackungen, die zur Finanzierung einen Preisaufschlag beim Verkauf von verpackten Produkten erheben“, teilt die Kreisverwaltung mit. „Somit bezahlt der Kunde seinen Anteil für das Sammelsystem bereits beim Einkauf.“

Termin

Öffentliche Sitzung des Kreistages am Montag, 17. Juli, 15.30 Uhr, im Kultur- und Freizeithaus Neupotz, Hinterstraße 32, in Neupotz.