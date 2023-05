„Gelbe Füße“ helfen künftig Schülerinnen und Schülern der Grundschule in Schwegenheim beim Überqueren von Straßen an markanten Gefahrenstellen.

Autos auf dem Seitenstreifen, fehlende Übergänge, schmale oder keine Fußwege – der Straßenverkehr stellt besonders Kinder vor große Herausforderungen. Das macht den Weg zur Schule gefährlich und versetzt Erziehungsberechtigte in Sorge. In Schwegenheim sollen künftig auf den Gehwegen aufgesprühte gelbe Fußabdrücke auf gefährliche Stellen hinweisen, wie die Grundschule informiert. Sie signalisieren den Mädchen und Jungen: „Vorsicht! Hier musst du besonders aufpassen!“

Damit das Projekt „Gelbe Füße“ in Schwegenheim umgesetzt werden konnte, haben Schulleiterin Karin Tremmel, Projektleiterin Svenja Freiermuth, Bürgermeister Bodo Lutzke (FWG), Erster Beigeordneter Holger Hellmann (FWG) und Marco Beditsch vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Lingenfeld Vorarbeit geleistet. Unterstützt und beraten wurden sie von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Auch die Erziehungsberechtigten der Kinder wurden beispielsweise mit einer Elternbefragung und der Möglichkeit, besondere Gefahrenpunkte zu nennen, aktiv eingebunden.

Bei der Projektwoche der Grundschule haben die Kinder der Projektgruppe „Mein sicherer Schulweg“ ebenfalls Gefahrenpunkte erarbeitet und die „Gelben Füße“ an diesen Stellen angebracht. Unterstützt wurden sie durch Gemeindearbeiter Michael Winter. „Die ,Gelben Füße’ bieten keine absolute Sicherheit. Sie machen jedoch auf Gefahrenpunkte aufmerksam und geben an unübersichtlichen Stellen Orientierung“, erklären die Verantwortlichen der Schule. Eltern könnten anhand der Markierungen mit ihren Kindern den Schulweg schon in der Vorschulzeit einüben. Dadurch wachse das Vertrauen und somit der Mut der Eltern, ihre Kinder alleine zu Fuß zur Schule gehen zu lassen, anstatt sie im „Elterntaxi“ dorthin zu chauffieren.