An gelb markierten Bäumen in Leimersheim darf wieder geerntet werden. Ein gelber Strich am Stamm zeigt künftig an: „Pflücken erlaubt“. Unter anderem entlang des Kahnbuschwegs stehen mehrere Obstbäume, an denen die Bevölkerung das Obst ernten darf. Schon im letzten Jahr konnten die Leimersheimer an den Bäumen im Kahnbuschweg Obst pflücken, in diesem Jahr kommen weitere Stellen hinzu, unter anderem am Ortseingang Richtung Kuhardt. Damit klar ersichtlich ist, wo geerntet werden darf, wurden die entsprechenden Bäume mit einem gelben Strich markiert. Ortsbürgermeister Matthias Schardt begrüßt die Aktion. Er freue sich, wenn möglichst viele von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, „denn Obst von heimischen Bäumen ist nachhaltig – und schmeckt einfach am besten.“