Am Donnerstag, 5. Juni, war ein 59-jähriger Geländewagenfahrer um 14.25 Uhr auf der Hauptstraße in Winden in Fahrtrichtung Bad Bergzabern unterwegs. Zu Beginn einer leichten Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst gegen den Sandsteinsockel eines Fachwerkhauses. Nachdem Polizisten überhöhte Geschwindigkeit sowie Alkohol- oder Drogeneinfluss als Unfallursache ausgeschlossen hatten, ist die Unfallursache bislang ungeklärt. Bei dem Verkehrsunfall entstand an dem Geländewagen wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden an dem Fachwerkhaus konnte nach Polizeiangaben nicht beziffert werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Geländewagens verletzte sich bei dem Aufprall leicht.