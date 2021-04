Zu einem besonders dreisten Diebstahl kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Gelände des Einkaufszentrums in der August-Keiler-Straße. Bislang unbekannte Täter durchtrennten vermutlich mit einem Winkelschleifer ein mehrere Meter langes Edelstahlgeländer und entwendeten es. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.