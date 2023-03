Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde will den Neubau des Feuerwehrhauses in der Hatzenbühler Straße in Jockgrim weiter voranbringen. Deshalb beauftragte der Rat am Montag, die Verwaltung, mit der Landesforstverwaltung über den Kauf des benötigten Waldstückes zu verhandeln.

Zu den anstehenden Grundstücksverhandlungen erklärte Bürgermeister Karl Dieter Wünstel (CDU), dass ein Gutachterausschuss der Forstverwaltung zuerst noch beraten müsse,