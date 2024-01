Die Straußenfarm Mhou ist seit über einem Jahr Geschichte. Geräumt ist das Gelände jedoch nicht. Jetzt unternimmt die Gemeinde einen letzten Schritt, um ihr Recht durchzusetzen.

Das Gelände wirkt wie in einem tiefen Winterschlaf, aus dem es wohl nicht mehr erwacht. Außer Spaziergängern ist an dem kühlen, sonnigen Wintertag niemand unterwegs. Auf den Koppeln kein Lebenszeichen. Die Strauße, die seit Ende 2006 und Anfang 2007 auf den Flächen zwischen Altbach, Klingbach/ Panzergraben und der Alten Mühlgasse weideten, sind weg. Das Betreiber-Ehepaar, das die Mhou-Farm nach Rülzheim gebracht hatte, hatte den Pachtvertrag mit der Gemeinde zum 31. Dezember 2022 gekündigt und wollte in Rente gehen.

Das Gelände der Straußenfarm ist seit Monaten verwaist. Foto: wim

Alles – Tiere, Ausrüstung und mehr – sollte an einen Nachfolger verkauft werden. Drei Jahre lang hat das Paar nach geeigneten Nachfolgern gesucht. Einzigartig machte die Mhou-Farm, dass es Strauße mit „weltweit einmaligen DNA-Stammbaum“ gab, so das Ehepaar in einem früheren Interview, und es in Rülzheim auch ein Ausbildungszentrum der Deutschen Straußenzucht gab. Mitte 2022 stand für das Ehepaar fest, sie hören auf. Beide längst im Rentenalter gaben auf. Die für sie in Frage kommenden Nachfolger wurden von der Gemeinde, dem Gemeinderat, nicht als solche angesehen. Die Ideen und wirtschaftlichen Konzepte der potenziellen Nachfolger fielen bei den Gemeinderäten durch. Aus Sicht des Farmers habe die Gemeinde eine zu hohe Pacht verlangt, was von Nachfolgern wirtschaftlich nicht zu leisten gewesen wäre.

Die Gemeinde will, dass die Hütten abgerissen werden. Foto: wim

Dieses Hin und Her und die gegenseitigen Anfeindungen führte letztlich zu viel bösem Blut – besonders in sozialen Netzwerken. Denn sogleich wurde von sogenannten Trollen, also Menschen, die in Netzwerken mit ihren Kommentaren und haltlosen Behauptungen für Diskussionen und Disputen sorgen, der Gemeinde und Bürgermeister Reiner Hör unter anderem vorgeworfen, das Gelände als Baugebiet nutzen zu wollen. Das ist Hör zufolge auf Jahrzehnte rechtlich nicht möglich. Auch eine Idee mit einem Dino-Park und Straußenfarm sei von einer großen Ratsmehrheit abgelehnt worden – weil es durch den neuen Kindergarten, der derzeit gebaut wird, den Campingplatz und den Badesee es zu viele Besucher und damit Lärm gebe. Letztlich wurde das Ehepaar aufgefordert, das Gelände zu räumen. Bis Mitte vergangenen Jahres und darüber hinaus wurden Fristen immer wieder verlängert.

Die Zäune der Gehege stehen noch. Auch diese müssen abgebaut werden. Foto: wim

Es gibt seit dem „vergangenen Jahr einen Ratsbeschluss aus nichtöffentlicher Sitzung“, sagt Ortsbürgermeister Reiner Hör. Demnach soll der „Urzustand des Geländes“ der ehemaligen Straußenfarm Mhou „wieder hergestellt werden“. Dazu sei das ehemalige Pächterehepaar vertraglich verpflichtet. Diese „haben die Räumung immer hinausgezögert“, sind ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen, so Hör auf RHEINPFALZ-Anfrage. Angekündigt wurden von den Pächtern im Mai 2023 ein Räumungsverkauf. Doch geräumt ist Hör zufolge das Gelände immer noch nicht. Es gehe um die gepachtete Weidefläche für die Straußenzucht, um das Brutgelände, um Zäune, die abgebaut werden müssen, um Hütten oder Gebäude, sowie um einen Erdwall, „der inzwischen bewachsen ist“, sagt Hör. Ein Anwalt wurde von der Gemeinde beauftragt, „Räumungsklage einzureichen“, sagt Hör. Das Verfahren sei nun vor dem Landgericht Landau anhängig.