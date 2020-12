Am Sonntag meldeten gegen 17.50 Uhr mehrere Autofahrer bei der Polizei einen Geisterfahrer auf der B9 im Bereich Jockgrim auf der Fahrbahn in Richtung Germersheim. Die Polizeistreife fand den Falschfahrer im Bereich der Anschlussstelle Kieswerk. Da der Verkehr zu diesem Zeitpunkt bereits verlangsamt war, konnte der Fahrer sein Fahrzeug wenden und an der Anschlussstelle abfahren. Hier wurde das Auto angehalten und der Fahrer kontrolliert. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug konnte der 48-jährige Fahrer sich kaum auf den Beinen halten, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 2,4 Promille. Verkehrsteilnehmer die durch den Falschfahrer gefährdet wurden, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth melden.