Am Sonntag wurde um 16.20 Uhr der Polizei Wörth von einer Autofahrerin mitgeteilt, dass ein PKW mit Anhänger auf der B10 in falscher Richtung nach Karlsruhe aufgefahren sei. Dort sei der Fahrer nach kurzer Irrfahrt mit dem Gespann wieder gewendet und an der Anschlussstelle Maximiliansau abgefahren. Der 67-jährige Fahrer wurde von der Polizei im Bereich Maximiliansau gefunden. Auf sein Fehlverhalten angesprochen zeigte er sich gegenüber den Beamten vollkommen uneinsichtig. Ein Gefahrenbewusstsein ließ der Fahrer nicht erkennen. Ihn erwartet eine Anzeige, die Führerscheinstelle wurde über sein Verhalten informiert, so die Polizei.