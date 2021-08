Die Einbahnstraßen-Regelung in der Rheindammstraße wird an der Einmündung in die Eisenbahnstraße in Maximiliansau weiter von vielen Fahrern ignoriert. Auch eine Woche nach der Einführung riskieren nach Beobachtung der Polizei vor allem Anwohner eine Geisterfahrt. Jetzt wollen die Behörden reagieren. Eine Sperrung droht.

Allein am Dienstag verwarnten die Polizisten 37 Autofahrer, so Oliver Link von der Polizei Wörth. Von 9 bis 10 Uhr mussten 25 Fahrer ein Verwarnungsgeld von 20 Euro zahlen – im Durchschnitt bog also etwa alle drei Minuten ein Auto vor der Baustelle in der Eisenbahnstraße in die Rheindammstraße ab. Von 6.30 bis 8.30 Uhr wurden zwar nur 12 Fahrer verwarnt. „Aber etwa 100 Fahrer haben gewendet, nachdem sie die Kontrolle bemerkt haben“, so Link.

„Beamte verbal angegriffen“

Wie schon vor einer Woche seien auffällig viele Anwohner unter den Verwarnten, so Link: „Manche Verkehrsteilnehmer wurden schon zum dritten Mal erwischt. Zum Teil werden die Beamten dabei verbal angegriffen.“ Für manche Fahrer stellen die Schilder anscheinend nur eine Empfehlung dar, so Link.

Wenig geholfen hat eine Veränderung der ersten Beschilderung. Die war zwar von Anfang an korrekt, so Link, wurde mittlerweile aber noch deutlicher gestaltet. Am Mittwochnachmittag haben Vertreter der Polizei und des städtischen Ordnungsamtes die Situation nochmals beobachtet. „In zwei Stunden wurden um die 50 Fahrzeuge festgestellt, die die Einbahnstraße in die falsche Richtung fahren wollten“, so Link. Also wiederum quasi im Drei-Minuten-Takt.

Kreuzung sperren

Ordnungsamt und Polizei haben nun vereinbart, die Situation noch bis Ende der Woche zu beobachten, so Link. Falls sich nichts ändert, soll die Einbahnstraßenregelung in der Rheindammstraße wieder aufgehoben werden. Sie ist dann zwar ab dem nördlichen Baustellenbeginn wieder in beide Richtungen befahrbar. Aber sie wird dann am anderen Ende bei der Kreuzung Eisenbahn-/Freiherr-vom-Stein-Straße gesperrt, so Link. Das hat zur Konsequenz, dass Bewohner des Altorts, die bisher über die Rheindammstraße Richtung Maximiliancenter fahren durften, den Umweg über den Kreisel bei Hagenbach nehmen müssen.