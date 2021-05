Bei den Einschränkungen für private Zusammenkünfte und bei der Anzahl der Gäste, die an einem Tisch in den Innenbereichen von Restaurants oder Gastwirtschaften zusammensitzen dürfen, werden Geimpfte und Genesene nicht eingerechnet. Darauf weist die Kreisverwaltung Germersheim hin. Wer also vor mindestens zwei Wochen eine vollständige Impfung erhalten hat oder wer von einer Covid-19-Erkrankung, die mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt, genesen ist, darf sich auch mit mehreren Menschen treffen.

Mit dieser Regelung, die in der „Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung“ festgeschrieben ist, ist auch über das Maß von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten hinaus, eine Zusammenkunft von größeren Gruppen möglich. Auch Kinder, die das 15. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, werden nicht mitgerechnet. Landrat Fritz Brechtel weist darauf hin, dass man bei einem Restaurantbesuch den entsprechenden Nachweis mitführen sollte.

Diese Regelung bezieht sich unter anderem auf die 21. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, die mit Ablauf des 1. Juni endet.

