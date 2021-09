Sebastian Gehrlein wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig zum neuen Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes gewählt. Der bis dahin amtierende Vorsitzende Thorsten Metz trat nicht mehr zur Wahl an und legte nach 12 Jahren den Vorsitz nun in jüngere Hände. Er könne auf ereignisreiche Jahres zurückblicken, so Metz, und dankte dabei den Vorstandsmitgliedern und den Beisitzern, für die tatkräftige Unterstützung. Er wisse die Führung des Ortsverbandes in guten Händen und wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg. Gleichzeitig sagte er zu, dem neu gewählten Vorsitzenden auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Sebastian Gehrlein ist bereits seit 2016 im Vorstand des Ortsverbandes als Kassenwart tätig und wie Metz, ebenfalls Mitglied im Gemeinderat der Ortsgemeinde Bellheim. In seiner Freizeit ist der 31-jährige beim FC Phönix aktiv und hat darüber hinaus weitere Ehrenämter inne.

Dem Vorstand gehören an: Vorsitzender: Sebastian Gehrlein; Gleichberechtigte Stellvertreter: Franz Kern und Jürgen Böhm; Kassenwart: Max Balzar, Schriftführer: Manfred Schmid; Beisitzer: Hermann-Josef Schwab, Markus Schmitt, Axel Drumm, Christian Müller, Hans-Peter Treier. Zum Mitgliederbeauftragten wurde Andreas Fieg als Beisitzer mit Sonderfunktion gewählt. Kassenprüfer: Gerhard Schlindwein und Alwin Büchler. Die Versammlungsleitung hatte CDU-Kreisvorsitzender Thorsten Rheude übernommen.