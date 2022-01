Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es in der Nacht zum Samstag, als eine bislang unbekannte Person einen Gegenstand von einer Brücke auf die Fahrbahn warf. Gegen 21:30 Uhr, war ein 19-jähriger Pkw-Fahrer auf der L560 unterwegs und fuhr unter einer Brücke in Höhe Oberhausen durch, als eine Person einen Gegenstand von der Brücke auf die Fahrbahn warf. Durch den Aufprall wird die Frontscheibe des Pkw beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.