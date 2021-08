Eine 23-jährige Frau kam wohl am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr mit ihrem Auto am westlichen Eingang vom Wattkopftunnel von der Fahrbahn ab und schleuderte mehrfach gegen die Tunnelwand. Die junge Frau wurde schwer verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden offenbar nicht gefährdet, teilt die Polizei mit. Die 23-Jährige war mit ihrem Auto auf der Landesstraße 562 vom „Seehof“ kommend in Richtung Waldbronn unterwegs. Am Tunneleingang geriet sie, vermutlich aufgrund Alkoholeinfluss, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Bordstein. Anschließend schleuderte der Pkw mehrfach gegen die Tunnelwand. Das Fahrzeug kam nach einigen Metern an einer Betonwand zum Stillstand. Ersthelfer konnten die Frau aus dem Fahrzeugwrack befreien und den Rettungskräften übergeben. Ein im Krankenhaus durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Tunnel musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, auch die Tunnelwand wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der dort entstandene Schaden ist, bedarf weiterer Ermittlungen.