Pünktlich zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar wurde eine Internetseite über die Verlegung der Stolpersteine in Germersheim von Interkultur Germersheim erstellt. Hierbei handelt es sich um Gedenksteine für jedes Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns. Es wurden vor fünf Wohnhäusern Steine positioniert, in welchen die jeweiligen 17 Opfer früher lebten. Die Homepage ist unter stolpersteine-germersheim.de zu finden.

Passend zu diesem Anlass findet in Germersheim an diesem Tag auch eine Demonstration gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung statt. Menschen aus dem gesamten Kreis Germersheim sind eingeladen, um 14.30 Uhr vom Nardiniplatz ausgehend zum Paradeplatz zu ziehen. Die anschließende Mahnwache , welche um 15 Uhr beginnt, wurde von dem ursprünglich ausgewählten Luitpoldsplatz auf den Paradeplatz umgeändert.