Aggressiv unterwegs war ein Mann am Montagabend in Karlsruhe. Einem Zeugen fiel der 35-Jährige zunächst kurz nach 22 Uhr auf der Kriegsstraße auf, da er an einer Baustelle Warnbarken umstieß und den Außenspiegel eines Pkw beschädigte.

Der Mann ging anschließend zum Marktplatz und stieg dort in eine Straßenbahn. In der Bahn trat er dann gegen die Türen, schlug gegen die Kabinentüre des Fahrers und beleidigte diesen. Er konnte schließlich gegen 22.20 Uhr in der Straßenbahn vorläufig festgenommen werden. Da er sich weiterhin aggressiv verhielt und nicht beruhigen ließ, musste er in Gewahrsam genommen werden, teilt die Polizei mit.