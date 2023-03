Zu einem gemeinsamen Mittagessen lädt die katholische Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini am jeweils letzten Donnerstag im Monat ein. Getreu dem Motto „Gemeinsam statt alleine“ gibt es im katholischen Pfarrheim, Klosterstraße 13/Kirchenplatz (Eingang ums Haus an der Rasenfläche) eine Mahlzeit. Termine sind: 30. März, 27. April und 26. Mai, jeweils von 12.30 bis 14 Uhr. Das Essen ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich. Zur besseren Planung freut sich die Pfarrei jedoch über eine rechtzeitige Anmeldung unter Telefon 07274 948533-0 oder E-Mail pfarramt.germersheim@bistum-speyer.de. Bitte dann auf dem Anrufbeantworter Name und Anzahl der Personen hinterlassen. Finanziert wird das Angebot aus Mitteln der Winterhilfe der Diözese Speyer.