(aktualisiert) Der 86-jährige Mann, der am Donnerstag bei einem Unfall auf der Landstraße 549 bei Rheinzabern lebensgefährlich verletzt wurde, verstarb noch am Donnerstagabend an den Folgen seiner Verletzungen. Dies teilt die Polizei am Freitag mit. Der Rentner war am frühen Nachmittag mit seinem Auto rund 200 Meter nach der Kreuzung Hatzenbühl/Rheinzabern von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauen an. Ein Gutachter ist eingeschaltet.