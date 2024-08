Die Flucht war spektakulär: Ein Strafgefangener aus der Justizvollzugsanstalt Bruchsal hatte am 30. Oktober einen Spaziergang mit seiner Familie an einem See bei Germersheim genutzt, um seinen beiden Bewachern zu entkommen. Der verurteilte Mörder Aleksandr Perepelenko wurde erst am 28. Juli in Moldau wieder festgenommen.

Gegen die beiden JVA-Beamten wurden zwischenzeitlich Disziplinarverfahren eingeleitet und in der Folge eine Geldbuße verhängt. Am Samstagabend wurde nun ein 45-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim wegen des Verdachts der Gefangenenbefreiung und Vollstreckungsvereitelung festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Landau jetzt mit. Der Beschuldigte sei „dringend verdächtig“, Perepelenko bei desen Flucht Hilfe geleistet zu haben.

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen besteht laut Staatsanwaltschaft gegen den 45-Jährigen der Verdacht, in den Fluchtplan des Strafgefangenen eingebunden gewesen zu sein und Perepelenko in der Nähe des Sees in ein Fahrzeug aufgenommen zu haben und mit diesem geflüchtet zu sein.

Der 45-Jährige wurde am Sonntag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte, heißt es in der Pressemitteilung. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Bei dem Beschuldigten seien zudem Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt und Beweismittel, insbesondere elektronische Geräte, beschlagnahmt worden. Diese würden nun ausgewertet. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau dauern an.